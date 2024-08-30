Новим командувачем Повітряних Сил став Анатолій Кривоножко: що про нього відомо (фото)

У нового командувача ЗС ЗСУ безліч нагород за захист України

Після звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних Сил ЗСУ його посаду тимчасово обійме Анатолій Кривоножко. До цього він довгий час був командувачем повітряного командування "Центр" ПС ЗСУ.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про нового тимчасового командувача Повітряних Сил. Призначив Кривоножко Головком Олександр Сирський, повідомив Генштаб ЗСУ.

"Згідно з наказом Головнокомандувача Збройних Сил України, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряним командуванням "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України", — сказано в повідомленні.

Анатолій Кривоножко має таке саме звання, як і Микола Олещук — генерал-лейтенант. Отримав він його у 2018 році. Відомо, що виконуючому обов'язки командувача ПС ЗСУ 59 років.

З 2006 по 2008 він командував 114-ю бригадою тактичної авіації. А у 2015 році став командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних Сил України. Через рік отримав звання генерал-майор. На цій посаді він пробув 9 років до 30 серпня 2024 року, доки не очолив Повітряні Сили.

Під його командуванням було знищено 1160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль. У 2023 році отримав орден "Золота Зірка" та найвище звання Герой України. Також був відзначений орденом Богдана Хмельницького II ступеня у січні 2023 року, орденом Богдана Хмельницького III ступеня у червні 2022 року та орденом Данила Галицького у березні 2022 року.

Неодноразово особисто був присутній на прощаннях із військовими, які віддали своє життя за Україну, спілкувався із сім’ями загиблих.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Зеленський призначив начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ капітана Романа Гладкого. Його підозрюють у зв’язках із Росією, корупції та не тільки.