Новым командующим Воздушными Силами стал Анатолий Кривоножко: что о нем известно (фото)

У нового командующего ВС ВСУ множество наград за защиту Украины

После увольнения Николая Олещука с должности командующего Воздушных Сил ВСУ его пост временно займет Анатолий Кривоножко. До этого он долгое время был командующим воздушного командования "Центр" ВС ВСУ.

"Телеграф" собрал все, что известно о новом временном командующем Воздушными Силами. Назначил Кривоножко Главком Александр Сырский, сообщил Генштаб ВСУ.

"Согласно приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, генерал-лейтенанта Кривоножко Анатолия Николаевича, командующего воздушным командованием "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, допущено к временному исполнению обязанностей командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины", — сказано в сообщении.

Анатолий Кривоножко имеет такое же звание, как и Николай Олещук — генерал-лейтенант. Получил он его в 2018 году. Известно, что исполняющий командующего ВС ВСУ 59 лет.

С 2006 года по 2008 он командовал 114-й бригадой тактической авиации. А в 2015 году стал командующим воздушным командованием "Центр" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Спустя год получил звание генерал-майор. В этой должности он пробыл 9 лет до 30 августа 2024 года, пока не возглавил Воздушные Силы.

Под его командованием были уничтожены 1160 воздушных целей, свыше 100 наземный целей и одна надводная цель. В 2023 году получил орден "Золотая Звезда" и высшее звание Герой Украины. Также был отмечен орденом Богдана Хмельницкого II степени в январе 2023 года, орденом Богдана Хмельницкого III степени в июне 2022 года и орденом Даниила Галицкого в марте 2022 года.

Неоднократно лично присутствовал на прощаниях с военными, которые отдали свою жизнь за Украину, общался с семьями погибших.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский назначил начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ капитана Романа Гладкого. Его подозревают в связях с Россией, коррупции и не только.