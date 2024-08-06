Чому заступника міністра охорони здоров'я України звільнили: названо причину

"Телеграф" дізнався подробиці

Заступник міністра охорони здоров'я України Петро Ємець звільнився за власним бажанням. Він обіймав посаду понад 3 роки з травня 2021.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела у Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

"Петро Ємець прийняв рішення залишити посаду заступника міністра за власним бажанням, у зв’язку зі станом здоровʼя. Його заяву сьогодні розглянув Кабмін", — повідомив співрозмовник виданню.

Водночас подробиці щодо стану здоров'я посадовця не розголошують.

Зауважимо, Кабінет Міністрів призначив Ємця заступником міністра охорони здоров’я України 2 червня 2021 року. До цього він обіймав посаду заступника директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.

Нагадаємо, що 6 серпня також було звільнено двох суддів, які оскандалилися на всю Україну. Йдеться про Всеволода Князєва та Олексія Тандира. Підставою для такого рішення стало порушення ними норм Конституції України. Князєва викрили на отриманні хабаря розміром 2,7 млн доларів, а Тандир на смерть збив бійця Національної гвардії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, коли можна чекати обіцяних Зеленським перестановок в Кабміні.