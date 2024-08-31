"Давно пора було": у мережі гучно відреагували на розрив телефонного зв'язку України з Росією

Хтось називає існування цього зв'язку "зрадою", а хтось - нормою

Припинення Кабміном роботи лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою викликало хвилю невдоволень в українців. Адже лінія, яка існувала з 1998 року, мала бути обірвана ще давно.

Як зазначив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, дію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку припинено.

На тлі цього українці обурені, адже, на їх думку, цей зв'язок треба було обірвати у 2014. Більшість вважає, що його існування на третій рік повномасштабного вторгнення абсурдне.

Є користувачі, які впевнені, що телефона лінія це не єдиний спосіб зв'язку. Деякі люди думають, що в наявності комунікації між двома сторонами війни немає "зради", а навпаки — це цілком нормальне рішення. До того ж когось у мережі цікавить, як саме Україна розірвала зв'язок.

Нагадаємо, що історик розповів, коли в Україні закінчиться війна і чому це питання не пов'язане на пряму з виходом на кордони 1991 року. За його словами, війна точно завершиться перемогою України, та у цьому є кілька нюансів, що пов'язані з Росією.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кандидату у президенти США Дональду Трампу запропонували три варіанти закінчення війни в Україні.