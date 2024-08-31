"Давно пора было": в сети громко отреагировали на разрыв телефонной связи Украины с Россией
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Кто-то называет существование этой связи "зрадою", а кто-то — нормой
Прекращение Кабмином работы линии прямой засекреченной телефонной связи между Киевом и Москвой вызвало волну недовольства украинцев. Ведь существовавшая с 1998 года линия, должна была быть оборвана еще давно.
Как отметил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, действие Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ по организации линии прямой засекреченной телефонной связи приостановлено.
На фоне этого украинцы возмущены, ведь, по их мнению, эту связь нужно было оборвать в 2014 году. Большинство считает, что ее существование на третий год полномасштабного вторжения абсурдно.
Есть пользователи, которые уверены, что телефонная линия это не единственный способ связи. Некоторые люди думают, что в наличии коммуникации между двумя сторонами войны нет "зради", а наоборот — это вполне нормальное решение. Также кого-то в сети интересует, как Украина разорвала эту связь.
Напомним, что историк рассказал, когда в Украине закончится война и почему этот вопрос не связан на прямую с выходом на границы 1991 года. По его словам, война точно завершится победой Украины, и в этом есть несколько нюансов, связанных с Россией.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что кандидату в президенты США Дональду Трампу было предложено три варианта окончания войны в Украине.