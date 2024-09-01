Графіки не діють: в ДТЕК назвали причину аварійних відключень світла у Києві та інших областях

В 11 областях може не бути електроенергії

Ввечері, 1 вересня, у низці областей введені екстрені відключення світла. Графіки не діють.

Про це йдеться на сайті ДТЕК. Причиною аварійних відключень стало те, що в енергосистемі складна ситуація.

"За наказом Укренерго з 20:35 введені екстрені відключення електроенергії. Світло буде вимикатися поза графіком залежно від ситуації в мережі. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — йдеться на сайті компанії.

Аварійні відключення застосовані у Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Полтавській областях. Також частково у Донецькій, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Окрім цього, пресслужба АТ Сумиобленерго повідомляє, що в області також введено аварійні відключення світла.

Відповідно до вказівки НЕК "Укренерго", на території Сумщини о 20:36 введені графіки аварійних відключень для 1 та 2 черг. Продовжують також діяти графіки погодинних відключень.

"Черга при ГАВ і черга при ГПВ — різні! При аварійних знеструмленнях черга відображається на момент відключення в реальному часі на сайті АТ "СУМИОБЛЕНЕРГО" в розділі "Споживачам"-"Відключення" за Вашою адресою чи номером особового рахунку", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому одні черги вимикають частіше за інші.