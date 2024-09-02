Чего ждать от мобилизации осенью: вручение повесток, штрафы и прочее

Штраф можно получить не только при необновлении данных

В Украине продлили общую мобилизацию до 9 ноября. Правила военного учета и проверка данных военнообязанных и резервистов несколько изменятся.

Что теперь ждать мужчинам от мобилизации рассказали адвокаты Роман Симутин и Екатерина Анищенков комментарии для ТСН.ua. Они напоминают, что уже осенью правительство Украины может запустить экспериментальный проект, позволяющий синхронизировать информацию военнообязанных автоматически из разных государственных реестров.

Основная цель нововведения состоит в создании единой базы данных о военнообязанных путем обмена информацией между государственными реестрами и системой "Оберег".

"Если соединятся эти реестры, то данные граждан будут актуализированы. У нас в стране цифровизированы сведения о 90% граждан. То есть процесс актуализации может быть недолгим", — считает Симутин.

Штрафы за нарушение военного учета

Относительно увеличения количества штрафов Роман Симутин отмечает, что ситуация неоднозначна. Он напоминает о недавнем судебном решении, которое отменило штраф за отсутствие данных в реестрах.

"В статье админкодекса указано, что нельзя налагать штраф на лицо, если его данные содержатся в реестрах. Есть очень интересное решение суда, которое было вынесено неделю назад. Суд отменил постановление о взыскании штрафа и отметил, что к протоколу должны были приобщены данные об отсутствии информации о данном лице в государственных реестрах. И только после этого можно было налагать штраф", – отмечает юрист.

Кому будут вручать повестки

Также Симутин предполагает, что повестки могут получить не только те, кто не обновил данные, но и другие категории военнообязанных.

"Речь идет о тех, чьи бумажные дела есть в ТЦК, но этих людей нет в реестре "Оберег". Повестки в таком случае могут выписывать по фамилиям в алфавитном порядке", — рассказывает адвокат.

Штрафы и другие наказания за игнорирование повесток

По словам Екатерины Анищенко, в ближайшее время ожидается усиление ответственности для военнообязанных, игнорирующих повестки. В частности, предполагается введение некоторых видов санкций, таких как штрафы и ограничение права на управление транспортными средствами.

"Штрафов может быть больше, поскольку расширен круг лиц, которые будут под "присмотром" ТЦК. Считаю, что и повестки будут отправляться в автоматическом режиме", — отмечает Анищенко.

Ранее "Телеграф" писал, как теперь ТЦК будут искать мужчин. Если человек не стоит на военном учете, информацию о нем все равно получат.