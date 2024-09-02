В Україні судитимуть літню жінку, яка систематично била свого чоловіка

Зловмисниці загрожує 2 роки в'язниці

У Харкові 65-річна жінка систематично била свого чоловіка, лаялася та провокувала сімейні чвари. Протягом року її кілька разів притягували до відповідальності, та схоже, превентивні заходи не вплинули на поведінку зловмисниці.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Харківській області. Зазначають, що попри численні попередження поліціянтів, жінка не змінила своєї поведінки та продовжувала чинити домашнє насильство.

"16 липня до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення про те, що 65-річна жінка вчиняє в родині конфлікти, лається та погрожує фізичною розправою 39-річному чоловікові. Співробітники поліції неодноразово притягували правопорушницю до кримінальної відповідальності за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кодексу України про адміністративні правопорушення", — йдеться в повідомленні.

Проте, попри відкриту справу, жінка не припинила протиправні дії щодо свого чоловіка.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі. 29 серпня зловмисниці було повідомлено про підозру у вчиненні злочину", — йдеться в повідомленні.

Зловмисниці загрожує 2 роки в'язниці

Зауважимо, що правоохоронці закликають не замовчувати факти домашнього насильства та звертатися по допомогу на лінію "102" або урядову гарячу лінію за номером 1547.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що правоохоронці затримали чоловіка, який жорстоко побив охоронця супермаркету через зауваження. Нападник був у нетверезому стані.