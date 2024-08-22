Мер Ромен побив підлеглого та отримав підозру: що відомо про справу (фото)

Причина конфлікту між мером та секретарем міськради невідома

Мер міста Ромни Сумської області Олег Стогній 22 серпня отримав підозру за те, що побив секретаря міської ради. Момент бійки зафіксували камери відеоспостереження.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі. За скоєне Стогнію загрожує позбавлення чи обмеження волі терміном від 3 до 5 років.

Відомо, що 22 грудня 2023 року між Стогнієм та секретарем міськради В’ячеславом Губарем на робочому місці відбулася суперечка через службові питання. У результаті мер Ромнів кілька разів вдарив підлеглого. Згідно з результатами експертизи, у потерпілого легкі тілесні ушкодження.

Тимчасово виконуючий обов’язки керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун повідомив Олегу Стогнію про підозру за ч. 2 ст. 350 КК України (насильство щодо посадової особи). Досудове розслідування проводять слідчі Роменського райвідділу поліції ГУНП на Сумщині під процесуальним керівництвом Роменської окружної прокуратури.

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