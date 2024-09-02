В Украине будут судить пожилую женщину, которая систематически колотила своего мужа

Злоумышленнице грозит 2 года тюрьмы

В Харькове 65-летняя женщина систематически избивала своего мужа, ругалась и провоцировала семейные ссоры. В течение года ее несколько раз привлекали к ответственности, но, похоже, превентивные меры не повлияли на поведение злоумышленницы.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Харьковской области. Отмечают, что, несмотря на многочисленные предупреждения полицейских, женщина не изменила своего поведения и продолжала совершать домашнее насилие.

"16 июля в Харьковский РУП № 3 поступило сообщение о том, что 65-летняя женщина устраивает в семье конфликты, ругается и угрожает физической расправой 39-летнему мужчине. Сотрудники полиции неоднократно привлекали правонарушителя к уголовной ответственности по ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

Однако несмотря на открытое дело, женщина не прекратила противоправные действия в отношении своего мужа.

"Следователи открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 2 лет лишения свободы. 29 августа злоумышленнице было доложено о подозрении в совершении преступления", — говорится в сообщении.

Злоумышленнице грозит 2 года тюрьмы

Заметим, что правоохранители призывают не умалчивать о фактах домашнего насилия и обращаться за помощью на линию "102" или правительственную горячую линию по номеру 1547.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что правоохранители задержали мужчину, который жестоко избил охранника супермаркета из-за замечаний. Нападающий был в нетрезвом состоянии.