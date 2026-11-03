Покази лічильника більше не передати через популярний чат-бот: яке рішення є

Усі сервіси перенесли до застосунку "Куб", функціонал якого безкоштовний для користувачів

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Чат-боти GASUA більше не приймають показники газового лічильника. Нафтогаз залишив інші способи передати дані. Зробити це потрібно до 5 листопада включно, щоб отримати правильний рахунок за спожитий газ.

Нафтогаз підтвердив закриття чат-ботів у відповіді користувачці на своїй сторінці у Facebook. Вона написала компанії, бо більше не могла передати показники через Viber, хоча цей спосіб був для неї зручним.

Як передати показники без чат-ботів

Станом на листопад 2026 року дані лічильника можна передати через особистий кабінет споживача або на сайті Нафтогазу без реєстрації. У другому випадку потрібно ввести номер особового рахунку та перші три літери прізвища людини, на яку його зареєстровано.

Також показники можна надіслати SMS або зателефонувати до контакт-центру й продиктувати дані лічильника.

У "Газмережах" наголошують: не залишайте показники в коментарях чи особистих повідомленнях у соцмережах – система їх не фіксує.

Для звітування підійде будь-який із цих способів. Компанія зафіксує отримані показники першим числом місяця, щоб було зручніше вести облік.

У застосунку "Куб" можна оплачувати газ та інші комунальні послуги Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які послуги тепер доступні в "Кубі"

Чат-боти замінив мобільний застосунок "Куб", куди перенесли всі їхні сервіси. У ньому також запустили раніше анонсовану функцію: до застосунку можна додавати інші комунальні послуги за обраною адресою.

Нововведення доступне мешканцям п’яти міст: Києва, Львова, Харкова, Одеси та Дніпра. Раніше застосунок був лише для газових послуг, а тепер у ньому можна розрахуватися за

електроенергію

опалення

гарячу воду

спожитий газ

Наразі в "Кубі" додано понад 4 мільйони рахунків.

Зміниться й вигляд газових платіжок, які незабаром отримають споживачі. Уже запрацювало нововведення: дані уніфікують, а рахунки оформлюватимуть за новими стандартами.

Як повідомляв "Телеграф", українцям приходить "третя платіжка" за газ. Розповідаємо, за що доводиться платити та коли чекати перевірку.