Насуваються кадрові перестановки: кого хочуть звільнити у Зеленського наступним і чому

Вже є припущення, ким його можуть замінити

Кадрові перестановки знову наближаються до Офісу президента (ОП). Адже найближчими днями можуть звільнити заступника голови ОП Ростислава Шурму.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на джерела з оточення президента та Кабміну.

"Ростик готується йти на вихід. Він давно цього хотів, а зараз так склалися обставини, що президент його готовий відпустити", — сказав співрозмовник виданню.

Ростислав Шурма

Водночас інше джерело додало, що ймовірніше кандидатом на заміну Шурми на Банковій розглядають міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Нагадаємо, що нещодавно звільнили голову "Укренерго" Володимира Кудрицького. Термін його повноважень спливає 4 вересня. Зауважимо, що це звільнення обговорювалось ще на Ставці з президентом Володимиром Зеленським, офіційно про його прийняття повідомили через кілька днів.

До того ж Зеленський звільнив командувача Повітряних сил Миколу Олещука після скандалу з F-16. Адже перша втрата винищувача на пряму не пов'язана з діями Росії. Причини катастрофи та гибелі пілота встановлюють.

Згодом міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука не пов'язане із загибеллю пілота під час катастрофи F-16.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Кабмін звільнив заступника голови Міненерго Олександра Хейла, який попався на хабарі.