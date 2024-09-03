Сразу три министра хотят уволиться: что с ними будет дальше

ВР еще должна рассмотреть их заявления

Во вторник, 3 сентября, трое украинских министров написали заявления об увольнении. Также решил покинуть свой пост глава Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. По его словам, в парламент поступили заявления об отставке от:

министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина;

министра юстиции Украины Дениса Малюськи;

министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца.

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Также заявление об уходе поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. Стефанчук подчеркнул, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк отметил, что Малюска будет просто уволен. По мнению нардепа, после этого Минюст возглавит вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, по словам Железняка, Минэкологии может возглавить Светлана Гринчук. Она ранее занимала должность заместителя министра энергетики.

Нардеп также подчеркнул, что Камышин пойдет на повышение. Однако Железняк не знает, что дальше будет с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

"По Ковалю слышал (пока не знаю точно), что смотрели на Минагро и Минпром. Ставлю на Минагро все же", — отметил нардеп.

В свою очередь Камышин подтвердил, что написал заявление на увольнение с должности министра. Он также сообщил, где планирует работать дальше.

"Готовлюсь к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной Раде. Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", — отметил Камышин.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на Банковой рассматривают нового кандидата в министры инфраструктуры. Наши источники сообщили, что на эту позицию претендует глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Напомним, по данным СМИ, кадровые перестановки снова приближаются к Офису президента. В ближайшие дни могут уволить заместителя председателя ОП Ростислава Шурму.