Сценарій оптимістичний, але є умови: як відключатимуть світло в Україні наступного тижня

Це залежить від кількох факторів

Наступного тижня в Україні світло відключатимуть значно менше. В окремі дні обмеження не будуть застосовуватися взагалі, проте для такого сценарію є кілька умов.

Такий прогноз в ефірі "КИЇВ24" дав директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, буде застосовуватися максимум одна черга відключень, а в деякі дні буде взагалі без відключень.

Свій прогноз він базує на двох моментах — інтенсивне відновлення високовольтних мереж та відновлення різних енергоблоків. На його думку, до вихідних високовольтні мережі мають повернутися до того стану, в якому вони були до російської атаки на енергосистему України 26 серпня. Проте ситуація зі світлом також залежатиме від погоди та відсутності нових "інцидентів".

"Я сподіваюсь, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень, за такої ж погоди, як ми зараз маємо, чи схожої, а можливо, в певні дні й не буде відключень взагалі. Зрозуміло, це за умови, що немає нових подій чи аварій і немає нових атак", — зазначив Харченко.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомило, що протягом 5 вересня упродовж всієї доби планується застосування однієї черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Як писав "Телеграф", Центр протидії дезінформації із посиланням на розрахунки експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука прогнозує, що в Україні на зимовий період існує два сценарії відключень світла – оптимістичний та песимістичний. За першим з них відключення світла триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин на добу.