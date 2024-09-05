ТЦК забрали паспорт або посвідчення водія: чи законно це і що робити чоловікові

У деяких випадках чоловік має повне право звернутись до поліції

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні мають носити з собою військово-облікові документи. Чи можуть ТЦК законно забрати у громадянина його паспорт, банківські картки чи будь-які інші папірці.

Як пояснив адвокат Дмитро Франчук, передає "РБК-Україна", є певна категорія документів, які представники військкомату можуть забрати в особи. Папірці мають бути пов'язані з військовим обліком.

ТЦК не має права забирати документи без підстав, але ці обмеження скасовуються на військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення військового та інші документи, які підтверджують придатність до служби.

Тобто у представників військкомату немає повноваження забирати паспорт, посвідчення водія, банківські картки та інші документи, які не стосуються військового обліку.

Адвокат пояснив, що робити у разі незаконного вилучення документів

Запитати співробітника ТЦК, на якій підставі він вилучає документи, а також просити пред'явити будь-які відповідні правові акти або накази, що підтверджують законне вилучення;

За можливості треба записати розмову або зробити відеозапис вилучення документів. Це може бути важливим доказом у разі судового позову;

Якщо відбулося незаконне вилучення документів, треба одразу подати заяву в поліцію. Заява має бути зареєстрована належним чином і особа, у якої забрали документи, має право на отримання витягу з реєстру;

Звернутись зі скаргою до прокуратури або суду, якщо поліція бездіяльна. Це можна зробити у випадку, коли потрібні додаткові дії;

Звернутись до правозахисних організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де військовозобов'язаним чоловікам можуть вручати повістки протягом осені.