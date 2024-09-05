ОП таки "ревнував": ексрадниця Залужного розповіла, чому "залізний генерал" уникав медійності

Впливали кілька факторів

Брак часу, державна таємниця та "ревнощі" з боку Офісу президента. Ексголовком Валерій Залужний уникав пресконференцій та не давай інтерв’ю через вищезазначені чинники.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповіла ексрадниця головкома Залужного зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська.

"Він досить байдуже до цього (медійної активності – ред.) ставився. Коли я на початках (співпраці із Залужним – ред.) приносила йому медіамоніторинги, цитування, він навіть не переглядав їх. Ніколи не запитував, який його пост чи які його коментарі розходяться. Заборони (на інтерв’ю та пресконференції – ред.) з боку ОП не було. Я навіть не знаю, звідки такі припущення взялися. Але були певні ревнощі, замірювання рейтингів, популярності. І це дійсно було фактором, чому Валерій Федорович зайвий раз не хотів медійної уваги", — розповіла Долгоновська.

Важливим фактором були і обмеження, зумовлені державною таємницею. Через це Залужний уникав інтерв’ю та пресконференцій, адже на велику кількість питань журналістів головком просто не зміг би дати відповідь.

Разом з тим, як стверджує Долгоновська, Залужний часто спілкувався з журналістами у форматі "не під запис". Під час таких зустрічей він чітко і відкрито відповідав на запитання української преси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що український "залізний" генерал і чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний опублікував знімок із дружиною. Подружжя на фото позує в ділових костюмах. Українці оцінили світлину.