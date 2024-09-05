ОП таки "ревновал": экс-советница Залужного рассказала, почему "железный генерал" избегал медийности

Влияли несколько факторов

Нехватка времени, государственная тайна и "ревность" со стороны Офиса президента. Экс-головком Валерий Залужный избегал пресс-конференций и не давай интервью из-за вышеупомянутых факторов.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала экс-советница Валерия Залужного по стратегическим коммуникациям Людмила Долгоновская.

"Он довольно безразлично к этому (медийной активности – ред.) относился. Когда я в начале (сотрудничестве с Залужным – ред.) приносила ему медиамониторинги, цитирование, он даже не просматривал их. Никогда не спрашивал, какой его пост или какие его комментарии расходятся. Запретов (на интервью и пресс-конференции — ред.) со стороны ОП не было. Я даже не знаю, откуда такие предположения взялись. Но была определенная ревность, замер рейтингов, популярности. И это действительно было фактором, почему Валерий Федорович лишний раз не хотел медийного внимания", — рассказала Долгоновская.

Важным фактором являлись и ограничения, обусловленные государственной тайной. Поэтому Залужный избегал интервью и пресс-конференций, ведь на большое количество вопросов журналистов главком просто не смог бы дать ответ.

Вместе с тем, по утверждению Долгоновской, Залужный часто общался с журналистами в формате "не под запись". В ходе таких встреч он четко и открыто отвечал на вопросы украинской прессы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский "железный" генерал и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный опубликовал снимок с супругой. Супруги на фото, позируют в деловых костюмах. Украинцы оценили фотографию.