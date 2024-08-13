"Залужний - генерал перемоги, а Сирський...?": Чмут порівняв двох головкомів ЗСУ (відео)

Сирський багато чим відрізняється від Залужного

Україна під час повномасштабної війни вже встигла змінити головнокомандувача. Місце Валерія Залужного у 2024 році посів Олександр Сирський. У цьому є і позитивні, і негативні моменти.

Двох українських генералів порівняв військовий аналітик та голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут під час інтерв’ю каналу Pressing. За його словами, Сирський багато чим відрізняється від Залужного.

"Значною мірою мені подобається зменшення політизації Збройних сил, значною мірою мені не подобається ставлення до людського життя солдата. Є позитив, але є і негатив. І цей список можна продовжувати довго", — вважає Чмут.

Також під час розмови інтерв’юєр нагадав Чмуту, що раніше він називав Залужного "генералом перемоги", а також поцікавився, як той би назвав Сирського.

"Це генерал непростого етапу, який відбувається зараз. Але попереду ще багато часу, можливо щось ще зміниться", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше ми писали про цікаві факти із біографії головкому Сирського.