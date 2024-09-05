Пошуково-рятувальні роботи продовжуються

Після російського ракетного удару по навчальному закладу та лікарні у Полтаві попередньо загинуло 55 людей. Ще 328 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Більшість постраждалих мають травматичну ампутацію кінцівок і перебувають під постійним наглядом лікарів. Про це повідомив депутат Полтавської обласної ради Олександр Лемешко в ефірі телеканалу "Київ 24".

На даний момент відомо про те, що в Полтаві загинуло 55 людей і ще 328 отримали поранення. Близько 80% постраждалих, яких доправили до місцевої обласної лікарні, зараз перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані.

Більшість пацієнтів мають травматичну ампутацію кінцівок і страждають від рясної крововтрати.

"Дійсно, найбільша проблема – це найбільш тяжкі поранені. Переважно це травматична ампутація кінцівок. В тяжкому стані приблизно 80%, як сказав головний лікар обласної лікарні. Це надзвичайно тяжкі стани", — зазначив Лемешко.

Ймовірно, під завалами все ще є люди. Наразі пошуково-рятувальні роботи в місцех влучань продовжуються.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 вересня росіяни завдали ракетного удару по Полтаві. Згідно з останніми даними, загинуло 55 людей, а понад 325 отримали поранення. Після цього у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у ГБР порушено кримінальну справу за статтею про недбале ставлення до проходження військової служби.

Голова Полтавської ОДА Філіп Пронін підкреслив, що з середи, 4 вересня, в області оголошено жалобу.

Як зазначив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко, на місці ворожого удару по навчальному закладу у Полтаві у посиленому режимі працюють усі оперативні служби.

Незважаючи на це, Сполучені Штати, чиї компоненти найчастіше знаходять у російській зброї, не змінили політику щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю американського виробництва навіть попри трагедію у Полтаві. Загибель 55 та поранення понад 300 українців, схоже, аж ніяк не хвилює Вашингтон і не примушує його до будь-яких дій.

"Телеграф" розповідав, що Зеленський пояснив велику кількість загиблих під час ворожого обстрілу Полтави. Росіяни ретельно прорахували свій ракетний удар, щоб ніхто не встиг сховатися.