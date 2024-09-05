Поисково-спасательные работы продолжаются

После российского ракетного удара по учебному заведению и больнице в Полтаве предварительно погибло 55 человек. Еще 328 человек получили ранения разной степени тяжести.

Большинство из пострадавших имеют травматическую ампутацию конечностей и находятся под постоянным наблюдением врачей. Об этом сообщил депутат Полтавского областного совета Александр Лемешко в эфире телеканал "Киев 24".

На данный момент известно о том, что в Полтаве погибло 55 человек и еще 328 получили ранения. Около 80% пострадавших, которых доставили в местную областную больницу, сейчас находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Большинство пациентов имеют травматическую ампутацию конечностей и страдают от обильной кровопотери.

"Действительно, самая большая проблема — это наиболее тяжелые раненые. Преимущественно — это травматическая ампутация конечностей. В тяжелом состоянии примерно 80%, как сказал главный врач областной больницы. Это чрезвычайно тяжелые состояния", — отметил Лемешко.

Вероятно, под завалами все еще находятся люди. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщалось ранее, днем 3 сентября россияне нанесли ракетный удар по Полтаве. Согласно последним данным, погибло 55 человек, а более 320 получили ранения. После этого в СМИ появилась информация о том, что в ГБР возбуждено уголовное дело по статье о небрежном отношении к прохождению военной службы.

Председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин подчеркнул, что со среды, 4 сентября, в области объявлен траур.

Как отметил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко, на месте вражеского удара по учебному заведению в Полтаве в усиленном режиме работают все оперативные службы.

Несмотря на это, Соединенные Штаты, чьи компоненты чаще всего находят в российском оружии, не изменили политику по поводу разрешения Украине бить по России дальнобойным оружием американского производства даже несмотря на трагедию в Полтаве. Гибель 55 и ранение более 300 украинцев, похоже, никоим образом не волнует Вашингтон и не принуждает его к каким-либо действиям.

"Телеграф" рассказывал, что Зеленский объяснил большое количество погибших во время вражеского обстрела Полтавы. Россияне тщательно просчитали свой ракетный удар, чтобы никто не успел скрыться.