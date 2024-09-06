Призывной и мобилизационный возраст в Украине: кто может получить повестки

Между ними есть существенная разница

В Украине на военный учет должны стать все мужчины от 18 до 60 лет. Общая мобилизация проходит с 25 лет, но в некоторых случаях 18-летних украинцев также могут призвать на военную службу.

Как отмечает военное руководство страны, есть три категории мужчин, которых призовут на службу с 18 лет. Некоторые также обязаны пройти повторное медицинское обследование.

В частности, говорится о:

офицерах запаса, прошедших военную кафедру и не имеющих оснований для отсрочки;

прошедших срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);

тех, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограничен пригодным в военное время. Им предстоит повторно пройти ВЛК до 4 февраля 2025 и дождаться ее решения о пригодности или непригодности к службе.

В то же время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет могут быть мобилизованы, если:

они признаны пригодными по состоянию здоровья к военной службе, но они не имеют военного опыта;

они ранее имели статус "ограниченно пригодный" по состоянию здоровья во время военного положения. Этот статус был отменен, поэтому такие мужчины должны повторно пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию) до 4 февраля 2025 и получить вывод, согласно которому их могут признать пригодными или непригодными к военной службе;

Следует заметить, что мобилизация женщин от 18 до 60 лет в Украине происходит добровольно, то есть только по подписанию контракта.

Какая разница между призывниками и военнообязанным

Согласно закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", есть следующие категории лиц:

допризывник — тот, кто подлежит приписке к призывным участкам и должен становиться на учет в год достижения 17-летнего возраста;

призывник – это тот, кто уже приписан к призывному участку, возраст призывника – 18-25 лет;

военнослужащий — проходящий военную службу;

военнообязанный — тот, кто находится в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период и для выполнения работ по обеспечению обороны государства, и может быть призван на военную службу с 18 или 25 лет и до 60 лет;

резервист — проходящий службу в резерве и привлекаемый для комплектации воинских частей в мирное и военное время.

То есть, призывник может считаться военнообязанным, если служил в армии и получил военно-учетную специальность, поэтому его могут мобилизовать. В ином случае его не мобилизуют без согласия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, скольких людей из одной семьи могут призвать в армию.