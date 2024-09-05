Залишився непочутим: у ЗМІ назвали причину звільнення Кулеби

Результати роботи міністра виявилися недостатніми

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у середу, 4 вересня, подав у відставку. Причиною цього є те, що його заклики до Заходу про посилення підтримки залишилися непочутими.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph. Видання зазначає, що він був одним із найвідоміших членів Кабміну, проте останнім часом його робота не давала бажаних результатів.

Зазначається, що Кулеба мав завдання домогтися від США та Великої Британії дозволу на завдання ракетних ударів по об’єктах на російській території. Крім того, він працював над забезпеченням передачі додаткових батарей ППО Patriot і нещодавно робив заяви про те, що деякі союзники із цим затягують.

Не допустити зволікань із цим дуже важливо для України, оскільки росіяни посилили ракетні атаки по мирних українських містах на тлі наближення холодної пори року.

"Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інститути мають бути налаштовані таким чином, щоб Україна досягла всіх потрібних нам результатів — для всіх нас", — розповів у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Кулеба може вирушити послом до Брюсселя. Там є представництва України при Бельгії та Люксембурзі, а також при ЄС та НАТО.