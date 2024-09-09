У "Дії" запустили онлайн-шлюб: тепер можна одружитися по відеозвʼязку

Більше не потрібно звертатися до держустанов

У мобільному застосунку "Дія" з'явилася ще одна нова функція. Відтепер там можна онлайн зареєструвати шлюб.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України. Там зазначили, що Україна продовжує задавати тренди на цифровізацію всьому світові.

"Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в "Дії". Це революційний сервіс, який повністю змінює підхід до надання державних послуг. Одружуйтеся в будь-якому куточку країни чи світу та за будь-яких обставин, адже любов варта всього", — йдеться у повідомленні.

У Мінцифри зазначили, що шлюб онлайн у "Дії" особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч. Відтепер непотрібно жодних поїздок до установ та годин у чергах.

"Кілька кліків у "Дії" — і ви подали заяву про шлюб, вибрали дату церемонії, змінили прізвище чи залишили своє та одружилися просто в смартфоні. Не знаєте, як креативно освідчитися коханій людині та зробити пропозицію? Продумали все за вас — заходьте в "Дію" та робіть пропозицію руки та серця", — підкреслили у міністерстві.

Також після запуску цього сервісу не потрібно нікуди їхати, щоб забрати свідоцтво про шлюб. Цифровий документ автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. А оригінал можна замовити з доставкою через пошту або курʼєром просто додому.

"Для молодят процес майже непомітний і триває до 30 хвилин, але технічно це складна взаємодія реєстрів і платформи відеозвʼязку Webex від Cisco. Оновлюйте "Дію" та ставайте першими у світі цифровими нареченими. Клік-клік — і одружені. Перетворюємо мрії на цифрову реальність", — сказано у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Закарпатті хочуть збудувати "Дія Центр". Вартість будівництва складає 25 мільйонів гривень.