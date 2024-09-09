В "Дие" запустили онлайн-брак: теперь можно пожениться по видеосвязи

Больше не нужно обращаться в госучреждения

В мобильном приложении "Дия" появилась еще одна новая функция. Теперь там можно онлайн зарегистрировать брак.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины. Там отметили, что Украина продолжает задавать тренды по цифровизации всему миру.

"Запустили первый официальный брак по видеосвязи в "Дии". Это революционный сервис, полностью меняющий подход к предоставлению государственных услуг. Женитесь в любом уголке страны или мира и при любых обстоятельствах, ведь любовь стоит всего", — говорится в сообщении.

В Минцифры отметили, что брак онлайн в "Дии" особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом. Теперь не нужны никакие поездки в учреждения и часы в очередях.

"Несколько кликов в "Дии" — и вы подали заявление о браке, выбрали дату церемонии, сменили фамилию или оставили свою и поженились прямо в смартфоне. Не знаете, как креативно признаться любимому человеку и сделать предложение? Продумали все за вас — заходите в "Дию" и делайте предложение руки и сердца", — подчеркнули в министерстве.

Также после запуска этого сервиса не нужно никуда ехать, чтобы забрать свидетельство о браке. Цифровой документ автоматически подтянется в "Дие" в течение суток. А оригинал можно заказать с доставкой по почте или курьером прямо домой.

"Для молодоженов процесс почти незаметен и длится до 30 минут, но технически это сложное взаимодействие реестров и платформы видеосвязи Webex от Cisco. Обновляйте "Дию" и становитесь первыми в мире цифровыми молодоженами. Клик-клик — и женаты. Превращаем мечты в цифровую реальность", — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Закарпатье хотят построить "Дия Центр". Стоимость строительства составляет 25 миллионов гривен.