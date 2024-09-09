Матюкалася і не тільки…: дівчина записала аморальне відео на тлі інсталяції загиблим героям

У мережі вже з’явилося відео з вибаченнями дівчини

В Україні 23-річна дівчина збурила громадськість своїм відео у мережі TikTok. На кадрах вона підспівує російській пісні, де вживається ненормативна лексика, демонструє на камеру непристойні жести і все це відбувається на тлі інсталяції портретів загиблих воїнів.

Кадри опублікували в одному з міських пабліків міста Рівне. Інцидент стався у місті Сарни Рівненської області.

На відео 23-річна мешканка Сарнів підтанцьовує під російський реп та акцентує на окремих словах пісні, що є нецензурними. Все це відбувається на центральній площі міста, на тлі синьо-жовтих прапорів та портретів загиблих захисників України.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Вже наступного дня у мережі з’явилося відео з вибаченнями панянки. Відомо, що поліціянти спільно зі співробітниками СБУ розшукали дівчину та встановили її особу. На 23-річну Євгенію Кудіну з міста Сарни Рівненської області склали адмінпротокол за статтею 173 – дрібне хуліганство.

"8 вересня 2024 року у місті Сарни Рівненької області, на центральній площі міста, де знаходиться алея полеглих захисників за Україну, я знала під російську музику відеоролик аморального характеру, який потім розмістила у TikTok… Я не думала про почуття родичів загиблих воїнів. Прошу вибачення перед рідними та українцями за свої дії" – проговорила дівчина завчений текст.

Водночас, у мережі з’явилася інформація про те, що 23-річна дівчина і раніше потрапляла в поле зору правоохоронців. Вона неодноразово покидала місце проживання, залишаючи своїх двох малолітніх дітей на бабусю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Майдані вандали розгромили пам’ятне місце. Вирвали прапорці та розкидали портрети загиблих героїв.