Материлась и не только…: девушка записала аморальное видео на фоне инсталляции погибшим героям

В сети уже появилось видео с извинениями девушки

В Украине 23-летняя девушка взбудоражила общественность своим видео в сети TikTok. На кадрах она подпевает российской песне, где используется ненормативная лексика, демонстрирует на камеру непристойные жесты и все это происходит на фоне инсталляции портретов погибших воинов.

Кадры опубликовали в одном из городских пабликов города Ровно. Инцидент произошел в городе Сарны Ровенской области.

На видео 23-летняя жительница Сарнов подтанцовывает под русский рэп и акцентирует на отдельных нецензурных словах песни. Все это происходит на центральной площади города на фоне сине-желтых флагов и портретов погибших защитников Украины.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Уже на следующий день в сети появилось видео с извинениями барышни. Известно, что полицейские совместно с сотрудниками СБУ разыскали девушку и установили ее личность. На 23-летнюю Евгению Кудину из города Сарны Ровенской области составили админпротокол по статье 173 – мелкое хулиганство.

"8 сентября 2024 года в городе Сарны Ровненской области, на центральной площади города, где находится аллея павших защитников за Украину, я сняла под российскую музыку видеоролик аморального характера, который потом разместила в TikTok… Я не думала о чувствах родственников погибших воинов. Прошу прощения перед родными и украинцами за свои действия", – проговорила девушка заученный текст.

В то же время, в сети появилась информация о том, что 23-летняя девушка и прежде попадала в поле зрения правоохранителей. Она неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Майдане вандалы разгромили памятное место. Вырвали флажки и разбросали портреты погибших героев.