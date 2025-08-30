З'явилась версія, хто стоїть за вбивством Парубія

Парубія застрелили на вулиці

Колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій був вбитий у Львові 30 серпня. Невідомий здійснив у нього кілька пострілів просто посеред вулиці. Це не перший замах на Парубія. В 2014 році біля готелю "Київ" у центрі столиці невідомий кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких був Андрій Парубій.

Нардеп 7,8 та 9 скликання Микола Княжицький впевнений — за вбивством Парубія стоять росіяни. Про це він сказав в коментарі "Телеграфу".

У мене немає сумнівів, що це росіяни. Це не перший замах на нього, вже намагалися вбити біля готелю "Київ" свого часу. Майже переконаний в цьому, на 99%. Микола Княжицький, народний депутат України

Андрій Парубій головував у Верховній Раді з 2016 по 2019 рік, деякий час у 2014 був секретарем РНБО. Чотири рази обирався до Верховної Ради.

Про його вбивство стало відомо опівдні 30 серпня. Наразі поліція шукає стрільця. Повідомляється, що він був одягнений, як кур'єр служби доставлення, попередньо, "Глово". Невідомий вистрілив в ексголову Ради вісім разів. Чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. Парубію було 54 роки.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель в ДТП народного депутата Ярослава Рущишина. Його поховали у Львові.