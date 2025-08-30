Вбили Андрія Парубія: ця трагедія має моторошний збіг з іншим вбивством націоналіста 22 роки тому
-
-
Вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. 22 роки тому в Україні вбили ще одного націоналіста та патріота.
Сьогодні, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Трагедія сталася близько полудня у Франківському районі міста. Від отриманих травм політик помер на місці. Поліцейські розшукують стрільця. Інформацію про загибель підтвердили однопартійці Парубія та українські політики.
Трагічний збіг історії полягає в тому, що саме 30 серпня, але 22 роки тому, тобто 2003 року, в Україні загинув ще один відомий громадсько-політичний діяч — Іван Гавдида. Його з проламаним черепом знайшли мертвим неподалік від власного помешкання у Києві. На той момент Гавдиді було 36 років.
Іван Гавдида був заступником голови Організації Українських Націоналістів та директором Центру Національного Відродження імені Степана Бандери. Він також обіймав посаду депутата фракції "Наша Україна" в Тернопільській обласній раді. Гавдида активно займався вихованням молоді через пластові організації та протистояв поширенню російського впливу в Україні.
Хто такий Іван Гавдида
Іван Гавдида був одним із найяскравіших українських націоналістів початку 2000-х років. Він очолював молодіжні патріотичні організації та активно протидіяв поширенню російського впливу в Україні. Також Гавдида боровся проти передачі Почаївської Лаври московській церкві.
Політик займався вишколом молодих патріотів у лавах Пласту, Молодіжного Націоналістичного Конгресу та Спілки Української Молоді. Багато з його вихованців пізніше брали участь у подіях Майдану та воювали на фронті російсько-української війни.
Чому вбили Івана Гавдиду
30 серпня 2003 року Іван Гавдида загинув за невідомих обставин. Слідство так і не встановило, хто стояв за його вбивством. Патріотичні організації вважають, що політик став жертвою гібридної війни, яку Росія вела проти України ще задовго до 2014 року.
Гавдида відзначався принциповістю та відмовлявся йти на компроміси з представниками проросійських сил. Він відкрито критикував тодішню владу за поступки Москві та попереджав про загрозу втрати незалежності. Іван Гавдида передбачав майбутню війну з Росією та готував до неї молоде покоління українців. Його соратники стверджують, що багато учасників АТО та захисників України пройшли через гавдидівський вишкіл у різних патріотичних організаціях.
Андрій Парубій
Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. Він закінчив історичний факультет Львівського університету та аспірантуру Львівської політехніки за спеціальністю політологія. У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України, яку пізніше перейменували на "Свободу". З 1996 року він керував Товариством сприяння Збройним Силам "Патріот України".
Парубій став відомим під час Помаранчевої революції 2004 року як комендант Українського дому в Києві. Пізніше, під час Євромайдану, він очолював Самооборону Майдану. Після перемоги Революції Гідності Парубій обіймав посаду секретаря РНБО, а з 2016 по 2019 рік був головою Верховної Ради України. На момент загибелі політик входив до партії "Європейська Солідарність", був членом Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР.
Раніше ""Телеграф" також писав, що з'явилась версія, що стоїть за вбивством Андрія Парубія. Це не перший замах на політика. В 2014 році біля готелю "Київ" у центрі столиці невідомий кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких був Андрій Парубій.