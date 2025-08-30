Вбили Андрія Парубія: ця трагедія має моторошний збіг з іншим вбивством націоналіста 22 роки тому

Вбили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. 22 роки тому в Україні вбили ще одного націоналіста та патріота.

Сьогодні, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Трагедія сталася близько полудня у Франківському районі міста. Від отриманих травм політик помер на місці. Поліцейські розшукують стрільця. Інформацію про загибель підтвердили однопартійці Парубія та українські політики.

Трагічний збіг історії полягає в тому, що саме 30 серпня, але 22 роки тому, тобто 2003 року, в Україні загинув ще один відомий громадсько-політичний діяч — Іван Гавдида. Його з проламаним черепом знайшли мертвим неподалік від власного помешкання у Києві. На той момент Гавдиді було 36 років.

Іван Гавдида був заступником голови Організації Українських Націоналістів та директором Центру Національного Відродження імені Степана Бандери. Він також обіймав посаду депутата фракції "Наша Україна" в Тернопільській обласній раді. Гавдида активно займався вихованням молоді через пластові організації та протистояв поширенню російського впливу в Україні.

Хто такий Іван Гавдида

Іван Гавдида

Іван Гавдида був одним із найяскравіших українських націоналістів початку 2000-х років. Він очолював молодіжні патріотичні організації та активно протидіяв поширенню російського впливу в Україні. Також Гавдида боровся проти передачі Почаївської Лаври московській церкві.

Політик займався вишколом молодих патріотів у лавах Пласту, Молодіжного Націоналістичного Конгресу та Спілки Української Молоді. Багато з його вихованців пізніше брали участь у подіях Майдану та воювали на фронті російсько-української війни.

Чому вбили Івана Гавдиду

Іван Гавдида

30 серпня 2003 року Іван Гавдида загинув за невідомих обставин. Слідство так і не встановило, хто стояв за його вбивством. Патріотичні організації вважають, що політик став жертвою гібридної війни, яку Росія вела проти України ще задовго до 2014 року.

Іван Гавдида з пластунами

Гавдида відзначався принциповістю та відмовлявся йти на компроміси з представниками проросійських сил. Він відкрито критикував тодішню владу за поступки Москві та попереджав про загрозу втрати незалежності. Іван Гавдида передбачав майбутню війну з Росією та готував до неї молоде покоління українців. Його соратники стверджують, що багато учасників АТО та захисників України пройшли через гавдидівський вишкіл у різних патріотичних організаціях.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. Він закінчив історичний факультет Львівського університету та аспірантуру Львівської політехніки за спеціальністю політологія. У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком заснував Соціал-національну партію України, яку пізніше перейменували на "Свободу". З 1996 року він керував Товариством сприяння Збройним Силам "Патріот України".

Парубій став відомим під час Помаранчевої революції 2004 року як комендант Українського дому в Києві. Пізніше, під час Євромайдану, він очолював Самооборону Майдану. Після перемоги Революції Гідності Парубій обіймав посаду секретаря РНБО, а з 2016 по 2019 рік був головою Верховної Ради України. На момент загибелі політик входив до партії "Європейська Солідарність", був членом Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки ВР.

Раніше ""Телеграф" також писав, що з'явилась версія, що стоїть за вбивством Андрія Парубія. Це не перший замах на політика. В 2014 році біля готелю "Київ" у центрі столиці невідомий кинув гранату під ноги групі народних депутатів, серед яких був Андрій Парубій.