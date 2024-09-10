"Стійко та впевнено": Шмигаль розповів, що допоможе Україні пройти зиму

100% українських лікарень забезпечені генераторами

Зараз Україна є найзабезпеченішою генераторами країною у світі. Це дозволить пройти цю зиму "стійко та впевнено".

На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час своєї пресконференції. За його словами, в Україні зараз діє кілька програм кредитування купівлі енергообладнання для населення та бізнесу.

"Україна на сьогодні, я просто впевнений в цьому, найбільш забезпечена генераторами країна у світі. Тому переконаний, що ми цю зиму пройдемо, і пройдемо стійко і впевнено", — каже Шмигаль.

Також прем’єр зазначив, що вже всі 100% українських лікарень забезпечені генераторами.

"Загалом 16 тисяч потужних генераторів встановлені, підключені, працюють", — сказав він.

При цьому Шмигаль додає, що потреба у генераторах великої потужності досі залишається, але не у десятках тисяч, як було торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" запитав експерта з енергетики Геннадія Рябцева про те, як триває підготовка української енергосистеми до зими.