"Стойко и уверенно": Шмыгаль рассказал, что поможет Украине пройти зиму

100% украинских больниц снабжены генераторами

В настоящий момент Украина является самой обеспеченной генераторами страной в мире. Это позволит пройти эту зиму "стойко и уверенно".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время своей пресс-конференции. По его словам, в Украине сейчас действуют несколько программ кредитования покупки энергооборудования для населения и бизнеса.

"Украина на сегодняшний день, я просто уверен в этом, наиболее обеспеченная генераторами страна в мире. Поэтому убежден, что мы эту зиму пройдем, и пройдем устойчиво и уверенно", — сказал он.

Также премьер отметил, что уже все 100% украинских больниц снабжены генераторами. Всего в медицинских заведениях 12 тысяч генераторов.

"В общей сложности 16 тысяч мощных генераторов установлены, подключены, работают", — сказал он.

При этом Шмыгаль добавляет, что потребность в генераторах большой мощности до сих пор остается, но не в десятках тысяч, как было в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" спросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева о том, как идет подготовка украинской энергосистемы к зиме.