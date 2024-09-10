"Укренерго" не планувало, але: хто у Дніпірі залишиться без світла 10 вересня

Десятки українців залишаться без світла на цілий день

10 вересня українські енергетики не планують графіків відключень електроенергії. Однак, незважаючи на це, у Дніпрі ціла низка вулиць все ж таки залишиться без світла.

Так, за даними "Укренерго", 10 вересня по всій Україні не буде застосовано жодних заходів обмеження на споживання електроенергії. До українців через важку ситуацію в енергосистемі є лише два прохання: споживати світло економно і не включати одночасно кілька потужних електроприладів у період з 8 ранку до 10 вечора.

Проте цілій низці вулиць у Дніпрі не вдасться уникнути відключень. Вони пов’язані із проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК. Повідомляється, що 10 вересня з 08:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії за наступними адресами:

вул. Енергетична: 7, 9-Д, 11;

вул. Новокримська: 50, 52, 54, 56-А;

провулок Ключовий: 1.

Нагадаємо, раніше ми писали про прогноз щодо відключень світла на найближчий час.

Також "Телеграф" писав, що зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива. Однак, якщо росіяни знову атакуватимуть інфраструктуру, наслідки можуть бути непередбачуваними.