"Великий Брат" стежить за тобою? Нардеп розповів, як розкрили вбивство Фаріон

Підозрюваний міг використовувати камери спостереження для скоєння злочину

Затримати підозрюваного у вбивстві української мовознавиці і екснардепки Ірини Фаріон, на яку СБУ завела справу за різкі висловлювання на адресу російськомовних бійців ЗСУ допомогла система відеоспостереження. І це є аргументу на користь ухвалення законопроєкту №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки", який допоможе виявляти осіб, котрі ведуть незаконне спостереження за іншими людьми.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Більше читайте на сайті Телеграф у публікації: "Порядній людині нема чого боятися? В Раді пояснили, навіщо хочуть систему відеонагляду за громадянами".

— Я вам наведу два приклади за останній час, щоб ви зрозуміли, про що мова. Вбивство Ірини Фаріон. Виключно за рахунок того, що частина камер працювала, поліція змогла розкрити цей злочин. Водночас цей хлопець (мова про підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка. — Ред.) вів спостереження за нею. І там ще розбираються, чи не були використані камери спостереження для скоєння цього вбивства, — каже нардеп.

Він також навів інший приклад, коли камери спостереження допомагають розкривати злочини.

— Як відомо, через злочинний вплив РФ по всій країні відбуваються підпали автівок військових. Я сам хотів підвищити відповідальність, а вона вже і так максимальна за пошкодження військового майна. Нам потрібна більш впевнена робота правоохоронців з використання технічних засобів, — продовжує Максим Бужанський.

Він пояснив, що проект пропонує встановити єдині правила користування камерами і створити систему контролю доступу до інформації.

— Таким чином, міста можуть розміщувати камери де завгодно (за планом розміщення, звісно), але контроль за інформацією має бути у правоохоронців. Це дуже спрощено, але ідея законопроекту саме така, — каже "слуга".

Коментуючи питання захисту персональних даних громадян України, Максим Бужанський додав:

– Так, я читав ці відгуки, мовляв, "Великий Брат" буде спостерігати, всі будуть знати все… Слухайте, всі і так все знають. Різко збільшувати кількість камер не планується. Йдеться не про встановлення нових камер, а про правила обробки тієї інформації, яка є вже зараз.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав, що підозрюваний у вбивстві Фаріон планував замах на Бужанського.