"Большой Брат" следит за тобой? Нардеп рассказал, как раскрыли убийство Фарион

Подозреваемый мог использовать камеры наблюдения для совершения преступления

Задержать подозреваемого в убийстве известного украинской языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, на которую СБУ завела дело за резкие высказывания в адрес русскоязычных бойцов ВСУ, помогла система видеонаблюдения. И это аргумент в пользу принятия законопроекта №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", который поможет выявлять лиц, ведущих незаконное наблюдение за другими людьми.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Порядочному человеку нечего бояться? В Раде объяснили, зачем хотят систему видеонаблюдения за гражданами".

— Я вам приведу два примера за последнее время, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Убийство Ирины Фарион. Только за счет того, что часть камер работала, полиция смогла раскрыть это преступление. В то же время этот парень (речь о подозреваемом в убийстве Вячеславе Зинченко. — Ред.) вел наблюдение за ней. И там еще разбираются, не были ли использованы камеры наблюдения для совершения этого убийства, — говорит нардеп.

Он также привел другой пример, когда камеры слежения помогают раскрывать преступления.

— Как известно, из-за преступного влияния РФ по всей стране происходят поджоги автомобилей военных. Я сам хотел повысить ответственность, а она уже и так максимальная за повреждение военного имущества. Нам нужна более уверенная работа стражей порядка по использованию технических средств, — продолжает Максим Бужанский.

Он пояснил, что проект предлагает установить единые правила использования камер и создать систему контроля доступа к информации.

— Таким образом города могут размещать камеры где угодно (по плану размещения, конечно), но контроль за информацией должен быть у правоохранителей. Это очень упрощенно, но идея законопроекта именно такова, — говорит "слуга".

Комментируя вопрос защиты персональных данных граждан Украины, Максим Бужанский добавил:

— Да, я читал эти отзывы, мол, "Большой Брат" будет следить, все будут знать всё… Слушайте, все и так всё знают. Резко увеличивать количество камер не планируется. Речь идет не об установке новых камер, а о правилах обработки той информации, которая есть уже сейчас.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, что подозреваемый в убийстве Фарион планировал покушение на Бужанского.