Пістолет, з якого вбили Фаріон, знайшли? Версії поліції та суду розходяться

У постанові дані про місце обшуку та власника житла зашифровані

У справі розслідування вбивства Ірини Фаріон сталась плутанина з інформацією про пістолет, з якого у мовознавицю стріляли. Так, за постановою суду, правоохоронці ніби знайшли пістолет та набої, проте в поліції це спростовують.

Про це пише РБК, посилаючись на слова речниці Нацполіції Олени Бережної.

"Поліція проводить ряд заходів, направлених на встановлення місце перебування знаряддя вбивства, вилучені у результати обшуків речові докази направляються на проведення експертиз, слідчі дії тривають", — сказала вона.

Водночас в ухвалі Галицького районного суду йдеться про арешт пістолета ФОРТ 12-Р та набоїв, вилучених під час обшуків 14 серпня. Достеменно, кому належала зброя і чи була вона знаряддям злочину ще не відомо.

Арешт накладено на:

пістолет ФОРТ 12-Р;

магазин;

12 набоїв 9 ПА;

138 набоїв 9 ПА;

пара червоних рукавиць;

два мобільні телефони із сім-картками, планшет;

наждачний папір, свердла, викрутки, штангенциркулі, пружини, протирки, шомполи;

дві книжечки;

упаковка від стартового пакета мобільного оператора;

коробки до мобільних телефонів.

Усе вище перелічене відправлено на експертизу. Зауважимо, що у тексті ухвали Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) дані про місце обшуку та власника житла зашифровані.

Нагадаємо, що на місці злочину правоохоронці знайшли гільзу від кулі калібром 9х18 мм. Вони припускали, що постріл було здійснено з переробленого стартового пістолета.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в СБУ дали офіційну відповідь на питання, чи дійсно Ірину Фаріон вбила Росія.