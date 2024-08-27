У Львові відкрили меморіальну дошку на честь Ірини Фаріон (фото)

Меморіальна дошка встановлена на фасаді будинку, в якому жила та у дворі якого була вбита Ірина Фаріон

У Львові 27 серпня пройшла панахида за Іриною Фаріон, яку вбили 19 липня. А на будинку, де мешкала мовознавиця, встановили меморіальну дошку на її честь.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Панахида відбулася на 40-й день після смерті Ірини Фаріон.

Церковна служба пройшла у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Вшанувати пам’ять української мовознавиці прийшли не лише рідні та близькі, а й небайдужі городяни.

Цього ж дня у будинку на вул. Масарика, 3 відкрили меморіальну дошку на честь Ірини Фаріон. На дошці зображено її портрет, цитату, дати народження та смерті, а також причину смерті — постріл у голову посеред білого дня.

"Ми невідступні у своєму прагненні мати сильну Національну Державу. Без нашої Мови це так само неможливо, як і без очей бачити", — йдеться у цитаті Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що замах на Ірину Фаріон стався 19 липня на подвір’ї її будинку – вистрілили з пістолета в голову. Мовознавицю забрала швидка у важкому стані і лікарі навіть провели складну операцію, але Фаріон померла через чотири години, так і не прийшовши до тями.

Підозріла молода людина, яка нібито стежила за Іриною Фаріон останніми тижнями, оголосили в розшук 21 липня, а вже 25 липня його було затримано в Дніпрі. Наступного дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід. Пістолет, з якого застрелили мовознавця, досі шукають правоохоронці.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві хочуть поставити пам’ятник Ірині Фаріон. З такою ініціативою виступив мешканець столиці.