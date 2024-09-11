Чоловіку, який побив військового на Черкащині, обрали запобіжний захід: подробиці

У домі підозрюваного знайшли наркотики та зброю

Підозрюваному у побитті військового у м. Сміла (Черкаська область) обрано запобіжний захід. Суд повністю задовільнив клопотання прокурора.

Як повідомляє блогер-волонтер Ігор Лаченков (Лачен), військовослужбовця будуть тримати під вартою. Про це інфлюенсер написав у своєму телеграм-каналі.

У чому його підозрюють

Інцидент трапився у місті Сміла 3 вересня. Між колишнім військовим та водієм легковика стався конфлікт. Водій авто створив аварійну ситуацію на дорозі, а потім в ході словесної перепалки побив військового.

Факт побиття військовослужбовця викликав неабиякий резонанс серед місцевих. Вони навіть вийшли на мітинг, бо поліція нібито за тиждень не змогла відкрити кримінальне провадження.

Згодом таки кримінальне провадження було порушене. Йому інкримінують 4 статті Кримінального Кодексу України. 28-річного чоловіка, який переховувався в одному з готелів Черкащини, затримали спецпризначенці. У домі підозрюваного знайшли зброю та наркотики.

Раніше "Телеграф" писав, що спочатку підозрюваному у побитті військового інкримінували лише 2 статті — вимагання та хуліганство.