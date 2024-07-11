Прилетіло по голові: зірка "Лівернуля" бився з фанатами на Копа Америка (відео)

Гравець побився з уболівальниками після матчу Уругвай — Колумбія

Гравці збірної Уругваю побилися з вболівальниками Колумбії. Це сталося після півфінального матчу Кубка Америки, який проходить у США.

Колумбійці вийшли у фінал Кубка Америки, перемігши Уругвай із рахунком 1:0. Однак після фінального свистка сталася масова бійка їхніх футболістів із гравцями суперника. У ній взяли участь провідні гравці уругвайців Дарвін Нуньєс та Рональд Араухо, повідомляє видання El Observador.

Згодом уругвайські футболісти зчепилися з камерунськими вболівальниками. На кадрах можна побачити, як один із фанатів б’є Нуньєса в голову. У результаті в ситуацію втрутилася поліція. Про кількість постраждалих не повідомляється.

Захисник збірної Уругваю Хосе Хіменес розповів виданню, що перед бійкою вболівальники одного із секторів Колумбії не дозволили уругвайцям звернутися до своїх уболівальників після гри. "Це катастрофа, наші сім’ї були в небезпеці. Нам довелося вийти на трибуну, щоб забрати наших близьких із маленькими новонародженими дітьми. Не було жодного поліцейського, вони прийшли за півгодини, а ми стояли за своїх", — сказав Хіменес.

Раніше, у першому півфіналі, збірна Аргентини обіграла команду Канади з рахунком 2:0. Як повідомляв "Телеграф", Мессі став героєм півфіналів Євро та Копа Америки одночасно.