Відключення світла повертаються: в яких областях України не буде електроенергії 12 вересня

В 4 областях не буде електрики

У четвер, 12 вересня, Київ, а також низка областей України повертаються до стабілізаційних відключень світла. Обмеження почнуть діяти з 13:00.

Про це повідомляє ДТЕК. Стабілізаційні відключення будуть застосовані у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях.

"Переходимо до стабілізаційних відключень. За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що цієї зими відключення електроенергії в будинках українців практично неминучі. Навіть якщо російські окупанти не влаштовуватимуть нові масштабні атаки, холодна погода не дозволить обійтися без введення обмежень.

Такий прогноз зробив колишній голова "Укренерго" Володимир Кудрицький. За його словами, якщо не буде нових масштабних обстрілів, то ситуація з енергопостачанням у країні може бути спокійною у вересні та жовтні. Однак узимку все зміниться. Кудрицький наголосив, що єдиний сценарій, за якого відключень могло б не бути — температура взимку +5 чи +15 градусів і немає нових обстрілів. Тобто, в принципі, він існує, але він суто теоретичний.

Раніше "Телеграф" писав, що зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива, якщо не буде руйнівних атак Росії на наші енергооб'єкти.