Отключения света возвращаются: в каких областях Украины не будет электроэнергии 12 сентября

В 4 областях не будет электричества

В четверг, 12 сентября, Киев, а также ряд областей Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света. Ограничения начнут действовать с 13:00.

Об этом сообщает ДТЭК. Стабилизационные отключения будут использованы в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.

"Переходим к стабилизационным отключениям. По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в указанных областях будет применена одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что этой зимой отключения электроэнергии в домах украинцев практически неизбежны. Даже если российские оккупанты не будут устраивать новые масштабные атаки, холодная погода не позволит обойтись без введения ограничений.

Такой прогноз сделал бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, если не будет новых масштабных обстрелов, ситуация с энергоснабжением в стране может быть спокойной в сентябре и октябре. Однако зимой все изменится. Кудрицкий подчеркнул, что единственный сценарий, при котором отключений могло бы не быть, — температура зимой +5 или +15 градусов и нет новых обстрелов. То есть, в принципе, он существует, но сугубо теоретический.

Ранее "Телеграф" писал, что зима со стабильным электроснабжением в Украине возможна, если не будет разрушительных атак России на наши энергообъекты.