Зеленський та Сі Цзіньпін можуть зустрітися вже восени: коли це станеться

У ЗМІ вже розкрили деякі деталі

Голова КНР Сі Цзіньпін може зустрітися із президентом України у жовтні поточного року. Дипломатичні відносини між країнами покращилися і тепер зустріч двох лідерів можлива.

Таку заяву зробив колишній український чиновник у Пекіні 12 вересня на відкритті найбільшого щорічного військового дипломатичного заходу Китаю. Про це пише Reuters.

"Колишній заступник міністра закордонних справ Олександр Чалий заявив на одному з перших засідань Сяншанського форуму, що дипломатичні відносини з Пекіном покращилися, і тепер зустріч можлива", — йдеться у матеріалі.

Відзначаючи зусилля щодо відновлення європейської безпеки, Чалий сказав, що тепер чекають на прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі.

Наголошується, що Пекін зайняв нейтральну позицію щодо 30-місячного вторгнення Росії в Україну, проте підтримує тісні стратегічні зв’язки з Москвою і не приєднався до мирного саміту, організованого Україною у червні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський зустрівся з головними дипломатами США та Великобританії Ентоні Блінкеном та Девідом Ламмі.