В СМИ уже раскрыли некоторые детали

Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом Украины в октябре текущего года. Дипломатические отношения между странами улучшились и теперь встреча двух лидеров возможна.

Такое заявление сделал бывший украинский чиновник в Пекине 12 сентября на открытии крупнейшего ежегодного военного дипломатического мероприятия Китая. Об этом пишет Reuters.

"Бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый заявил на одном из первых заседаний Сяншаньского форума, что дипломатические отношения с Пекином улучшились, и теперь встреча возможна", — говорится в материале.

Отмечая усилия по восстановлению европейской безопасности, Чалый сказал, что теперь ждут прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си.

Отмечается, что Пекин занял нейтральную позицию в отношении 30-месячного вторжения России на Украину, однако поддерживает тесные стратегические связи с Москвой и не присоединился к мирному саммиту, организованному Украиной в июне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский встретился с главными дипломатами США и Великобритании Энтони Блинкеном и Девидом Ламми.