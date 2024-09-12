Ухилянтам приготуватися? Чи зможуть їх "відловлювати" за допомогою відеоспостереження

Думки з цього приводу розділилися

На початку 2024 року в парламенті було зареєстровано законопроект №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки". Він передбачає запровадження відеомоніторингу у публічних місцях.

Система збиратиме про українців широкий спектр даних, починаючи від оцифрованого образу обличчя та завершуючи місцем проживання. Понад те, під такий моніторинг підпадуть і транспортні засоби громадян.

Ця новина розбурхала українців і багато хто припустив, що таким чином збираються "вираховувати" ухилянтів. Видання "РБК Україна" поспілкувалось із юристами, які розповіли про те, як саме відеомоніторинг вплине на процес мобілізації.

Якщо законопроект №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки" буде ухвалено, то в публічних місцях по всій Україні системи відеоспостереження почнуть пильно стежити за громадянами. Також під моніторинг потраплять усі транспортні засоби.

Така новація має підвищити рівень безпеки на вулицях, а також допомогти поліцейським оперативно встановлювати особи та знаходити зловмисників. Однак, багато українців відразу ж сприйняло цю новину негативно і люди припустили, що таким чином хочуть "відловлювати" ухилянтів.

Адвокат Ярослав Хлівний заявив, що єдина система відеомоніторингу ніяк не вплине на процес мобілізації та переживати з цього приводу не варто. Він наголосив, що моніторинг спрямований виключно на виявлення осіб, які вчинили правопорушення та перебувають у розшуку.

"Громадяни переживають щодо впливу відеомоніторингу на процес мобілізації. Однак вважаю, такі речі пов’язувати недоречно, оскільки система відеонагляду спрямована на захист населення від правопорушення, тому якщо особа перебуває в розшуку через вчинення правопорушення, то її досить швидко буде виявлено та затримано", — наголосів юрист.

Адвокат же Дмитро Франчук зазначив, що така система теоретично справді могла б використовуватися як інструмент для пошуку та затримання ухилянтів.

"Якщо ця система буде ефективною, то ідентифікувати людей на вулицях буде набагато простіше. Однак це порушує додаткові етичні питання щодо використання технологій для цілеспрямованого переслідування певної категорії громадян", — підкреслив фахівець.

Про те, що являє собою система відеоспостереження за громадянами і чи варто її побоюватися читайте в інтерв’ю "Телеграфу" з депутатом від "Слуги народу", членом комітету з питань правоохоронної діяльності Максимом Бужанським: "Порядній людині нічого боятися? У Раді пояснили, навіщо хочуть систему відеоспостереження за громадянами".