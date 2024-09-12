Уклонистам приготовиться? Смогут ли их "отлавливать" при помощи видеонаблюдения

Мнения по этому поводу разделились

В начале 2024 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности". Он предусматривает введение видеомониторинга в публичных местах.

Система будет собирать об украинцах широкий спектр данных, начиная от оцифрованного образа лица и заканчивая местом жительства. Более того, под такой мониторинг подпадут и транспортные средства граждан.

Эта новость взбудоражила украинцев и многие предположили, что таким образом собираются "вычислять" уклонистов. Издание "РБК Украина" пообщалось с юристами, которые рассказали о том, как именно видеомониторинг повлияет на процесс мобилизации.

Если законопроект № 11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" будет принят, то в публичных местах по всей Украине системы видеонаблюдения начнут пристально следить за гражданами. Также под мониторинг попадут и все транспортные средства.

Такое новшество должно повысить уровень безопасности на улицах, а также помочь полицейским оперативно устанавливать личности и находить злоумышленников. Однако, многие украинцы сразу же восприняли данную новость негативно и посчитали, что таким образом хотят "отлавливать" уклонистов.

Адвокат Ярослав Хливный заявил, что единая система видеомониторинга никак не повлияет на процесс мобилизации и переживать по этому поводу не стоит. Он подчеркнул, что мониторинг направлен исключительно на выявление лиц, которые совершили правонарушение и находятся в розыске.

"Граждане переживают относительно влияния видеомониторинга на процесс мобилизации. Однако считаю, что такие вещи связывать неуместно, поскольку система видеонаблюдения направлена ​​на защиту населения от правонарушений, поэтому если лицо находится в розыске из-за совершения правонарушения, то его довольно быстро выявят и задержат", – подчеркнул юрист.

Адвокат же Дмитрий Франчук отметил, что такая система в теории действительно могла бы использоваться в качестве инструмента для поиска и задержания уклонистов.

"Если эта система будет эффективной, то идентифицировать людей на улицах будет гораздо проще. Однако это поднимает дополнительные этические вопросы по использованию технологий для целенаправленного преследования определенной категории граждан", — подчеркнул специалист.

О том, что из себя представляет система видеонаблюдения за гражданами и стоит ли ее опасаться читайте в интервью "Телеграфа" с депутатом от "Слуги народа", членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максимом Бужанским: "Порядочному человеку нечего бояться? В Раде объяснили, зачем хотят систему видеонаблюдения за гражданами".