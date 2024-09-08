В Одесі чоловік на камеру похвалився як "відбивався" від ТЦК: виправдання на себе чекати не змусили (відео)

Вибачення під’їхали всього через три години

В Одесі чоловік вкрай негативно відгукнувся на ТЦК в одному з вуличних інтерв’ю. Виправдання на себе довго чекати не змусили.

Кадрами пригоди поділився місцевий активіст Дем’ян Ганул у своєму telegram-каналі. За його словами, чоловіка на відео звуть Ростислав Шевченко, і він нібито займається поширенням наркотиків.

На кадрах помітно, що чоловік каже, що примусової мобілізації в Україні не повинно бути. Крім того, він розповів історію про те, як "відбивався" від працівників ТЦК.

За його словами, те, що відбувається, є "свавіллям" з яким він боротиметься.

Через кілька годин після того, як відео набуло широкого розголосу, з’явилися виправдання. На іншому відео чоловік заявив, що його слова "були вирвані із контексту". Крім того, він додав, що не має нічого проти співробітників ТЦК і заявив, що мобілізація потрібна.

Як повідомлялося раніше, в Одесі в одному з відомих ресторанів музикант закладу виконував пісні російського співака Олександра Розенбаума, який публічно підтримує війну в Україні.