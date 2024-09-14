Екснардеп та публікатор так званих "плівок Деркача" став сенатором у РФ

Термін повноважень Деркача на посаді становитиме п'ять років

Колишній народний депутат III-IX скликань від Партії Регіонів Андрій Деркач, якого в Україні обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні, став сенатором від Астраханської області Росії.

Про це повідомляє видання "Ast-news". На цю посаду його призначив губернатор регіону Ігор Бабушкін.

"Андрій Деркач змінив на цій посаді Олександра Башкіна, який представляв Астраханську область у Раді Федерації з вересня 2019 року. Деркач – колишній український політик та депутат Верховної ради, який підтримав дії Росії. Влада України звинуватила його у співпраці з російськими спецслужбами та позбавила українського громадянства. Сьогодні Деркач – громадянин Росії", — пише російське видання.

Зазначається, що термін повноважень Деркача на посаді становитиме п'ять років.

Подібна подія не могли пройти непоміченою для українського інформаційного простору. Користувачі мережі активно обговорюють призначення Деркача та висловлюють свої думки.

Народний депутат Володимир Ар’єв у своєму Facebook заявив про те, що "плівки і паплюження пʼятого президента Порошенка та президента США Байдена — це спецоперація російських спецслужб, де Деркач грав ключову роль".

"Результати спецоперації тоді активно використав Зеленський і його офіс для кампанії дискредитації і навіть кримінальних проваджень проти Порошенка і Байдена. Провадження вистачило розуму закрити, але осад залишився. А головне — ОП розрахувався з Деркачем посадами для його людей в Енергоатомі — серед яких були Бояринцев, Галущенко і Котін", — написав Ар’єв.

Користувач мережі Денис Кондратюк у своєму дописі також згадав про "плівки Деркача".

"Памʼятаєте "жму руку, обнимаю"? Ну той "запис" який чомусь зʼявився у партії Слуги народу як спроба дискредитувати минулого президента. Андрій Деркач, той, про якого протестні кричали що він "агент фсб" і який і злив цей "запис"… став сенатором Росії від Астрахані цього тижня. Нехай це вляжеться у вас в голові", — написав Кондратюк.

Інший користувач мережі Василь Щербаков написав, що "перший модератор і генератор справ проти Петра Порошенка пішов туди звідки прийшов".

У мережі X (Twitter) інший користувач зазначив, що господарі Деркача високо оцінили його "заслуги".

Хто такий Андрій Деркач

Андрій Деркач – син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача, став народним депутатом у 1998 році і з того часу проходив у Раду під час кожних виборів. Загалом він був нардепом з III по IX скликання.

Нині в Україні Деркача визнано агентом Росії. Він внесений до санкційного списку США як "російський агент з понад десятирічним стажем". За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Широкому загалу Деркач добре відомий через так звані "плівки Деркача". 19 травня 2020 року Андрій Деркач оприлюднив першу, а 22 червня 2020 наступну, другу, порцію "плівок", на яких фігурують голоси, нібито схожі на голоси Петра Порошенка і ексвіцепрезидента США Джо Байдена та які Петро Порошенко оцінив як спроби Росії втрутитися у президентські вибори в США.

Андрій Деркач

Через "плівки Деркача" на Петра Порошенка в травні 2020 року відкрили кримінальну справу за двома статтями: частина 1 статті 111 (державна зрада) та частина 2 статті 364 (зловживання владою). 9 липня 2020 року Деркач пред'явив третю порцію плівок, серед яких значиться запис "розмови Порошенка з Путіним". Представники партії Порошенка назвали записи фейком. У США вважають, що Деркач це робив з метою дискредитації чиновників США.

24 червня 2022 року СБУ викрила агентурну мережу ГУ ГШ РФ, у якій, за даними слідства, Андрій Деркач координував створення кількох приватних охоронних фірм у різних областях, щоб використати їх для швидкого захоплення України. За інформацією СБУ, Деркача було завербовано ГУ ГШ ЗС РФ у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГУ — начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

У вересні 2022 року Деркача було оголошено у розшук. У грудні 2023 року НАБУ направило справу щодо держзради та незаконного збагачення проти Деркача до суду. У лютому 2024 року ВАКС постановив здійснювати спеціальне судове провадження у справі Деркача.

За даними правоохоронців, у 2019-2022 роках він отримав щонайменше $567 тис. від російських правоохоронних та розвідувальних органів за діяльність, спрямовану на шкоду Україні.

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