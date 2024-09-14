Экс-нардеп и публикатор так называемых "пленок Деркача" стал сенатором в РФ

Срок полномочий Деркача в должности составит пять лет

Бывший народный депутат III-IX созывов от Партии регионов Андрей Деркач, обвиняемый в Украине в государственной измене и незаконном обогащении, стал сенатором от Астраханской области России.

Об этом сообщает издание "Ast-news". На этот пост его назначил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Андрей Деркач сменил на этом посту Александра Башкина, представлявшего Астраханскую область в Совете Федерации с сентября 2019 года. Деркач — бывший украинский политик и депутат Верховной рады, поддержавший действия России. Власти Украины обвинили его в сотрудничестве с российскими спецслужбами и лишили украинского гражданства. Сегодня Деркач – гражданин России", — пишет российское издание.

Срок полномочий Деркача на должности составит пять лет.

Подобное событие не могли пройти незамеченным для украинского информационного пространства. Пользователи сети активно обсуждают назначение Деркача и высказывают свое мнение.

Народный депутат Владимир Арьев в своем Facebook заявил о том, что "пленки и поношение пятого президента Порошенко и президента США Байдена — это спецоперация российских спецслужб, где Деркач играл ключевую роль".

"Результаты спецоперации тогда активно использовал Зеленский и его офис для кампании дискредитации и даже уголовных производств против Порошенко и Байдена. Производство хватило ума закрыть, но осадок остался. А главное — ОП рассчитался с Деркачем должностями для его людей в Энергоатоме — среди которых были Бояринцев, Галущенко и Котин", — написал Арьев.

Пользователь сети Денис Кондратюк в своем сообщении также упомянул о "пленках Деркача".

"Помните "жму руку, обнимаю"? Ну та "запись" которая почему-то появилась в партии Слуги народа как попытка дискредитировать прошлого президента. Андрей Деркач, тот, о котором протестующие кричали что он "агент фсб" и который и слил эту "запись" … стал сенатором России от Астрахани на этой неделе. Пусть это уляжется у вас в голове", — написал Кондратюк.

Другой пользователь сети Василий Щербаков написал, что "первый модератор и генератор дел против Петра Порошенко пошел туда, откуда пришел".

В сети X (Twitter) другой пользователь отметил, что хозяева Деркача высоко оценили его "заслуги".

Кто такой Андрей Деркач

Андрей Деркач – сын бывшего главы СБУ Леонида Деркача, стал народным депутатом в 1998 году и с тех пор проходил в Раду во время каждых выборов. В целом, он был нардепом с III по IX созыв.

Сейчас в Украине Деркач признан агентом России. Он внесен в санкционный список США как "российский агент с более чем десятилетним стажем". По данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины.

Широким массам Деркач хорошо известен из-за так называемых "пленок Деркача". 19 мая 2020 года Андрей Деркач обнародовал первую, а 22 июня 2020 года следующую, вторую, порцию "пленок", на которых фигурируют голоса, якобы похожие на голоса Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена и которые Петр Порошенко оценил как попытки России вмешаться в президентские выборы в США.

Андрей Деркач

Из-за "пленки Деркача" против Петра Порошенко в мае 2020 года было возбуждено уголовное дело по двум статьям: часть 1 статьи 111 (государственная измена) и часть 2 статьи 364 (злоупотребление властью). 9 июля 2020 года Деркач предъявил третью порцию пленок, среди которых числится запись "разговора Порошенко с Путиным". Представители партии Порошенко назвали записи фейком. В США считают, что Деркач делал это с целью дискредитации чиновников США.

24 июня 2022 года СБУ разоблачила агентурную сеть ГУ ГШ РФ, в которой, по данным следствия, Андрей Деркач координировал создание нескольких частных охранных фирм в разных областях, чтобы использовать их для быстрого захвата Украины. По информации СБУ, Деркач был завербован ГУ ГШ ВС РФ в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

В сентябре 2022 года Деркач был объявлен в розыск. В декабре 2023 года НАБУ направило дело по госизмене и незаконному обогащению против Деркача в суд. В феврале 2024 года ВАКС постановил проводить специальное судебное производство по делу Деркача.

По данным правоохранителей, в 2019-2022 годах он получил минимум $567 тыс. от российских правоохранительных и разведывательных органов за деятельность, направленную на ущерб Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бывший мэр Купянска и предатель Украины умер после покушения в России. Коллаборант умер не приходя в сознание в московской больнице.