Військовий или воєннй? Как правильно в украинском употреблять эти слова
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Речь современного украинца не обходится без этих слов
В наши бурные дни слова "військовий" и "воєнний" являются неотъемлемой частью нашей речи, поэтому мы должны знать, как корректно употреблять их в быту. К тому же многие украинцы путаются в их использовании.
Из-за широкого распространения этих слов, многие из нас допускают ошибки в употреблении. Языковеды из проекта "Mova" рассказали, как правильно употреблять эти слова.
Слово "військовий" следует употреблять в том случае, если речь идет о войсках или военнослужащих.
Например:
- військовий аэродром,
- військовий атташе;
- військовий бюджет;
- військовий госпиталь;
- військовий корабль;
- військовий объект;
- військовий оркестр;
- військовий парад;
- військова академия;
- військова база;
- військові мероприятия;
Слово "воєнний" следует употреблять в том случае, если речь идет о войне, или о том, что связано с ней.
Например:
- воєнний закон;
- воєнное преступление;
- воєнний конфликт;
- воєнний переворот;
- воєнное сословие;
- воєнная доктрина;
- воєнная интервенция;
- воєнная история;
- воєнная катастрофа;
- воєнная политика;
- воєнное вмешательство;
Вместе с тем возможно параллельное употребление слов "воєнний" и "військовий" со следующими словами:
- союз;
- блок;
- суд;
- трибунал;
- диктатура;
- помощь;
- история;
- машина;
- наука;
- промышленность;
- стратегия;
- тактика;
Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно уточнить время на украинском языке.