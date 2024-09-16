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Військовий или воєннй? Как правильно в украинском употреблять эти слова

Автор
Женя Хамстер
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Автор
Изображения сгенерированы ИИ
Изображения сгенерированы ИИ. Фото Коллаж, "Телеграф"

Речь современного украинца не обходится без этих слов

В наши бурные дни слова "військовий" и "воєнний" являются неотъемлемой частью нашей речи, поэтому мы должны знать, как корректно употреблять их в быту. К тому же многие украинцы путаются в их использовании.

Из-за широкого распространения этих слов, многие из нас допускают ошибки в употреблении. Языковеды из проекта "Mova" рассказали, как правильно употреблять эти слова.

Слово "військовий" следует употреблять в том случае, если речь идет о войсках или военнослужащих.

Например:

  • військовий аэродром,
  • військовий атташе;
  • військовий бюджет;
  • військовий госпиталь;
  • військовий корабль;
  • військовий объект;
  • військовий оркестр;
  • військовий парад;
  • військова академия;
  • військова база;
  • військові мероприятия;

Слово "воєнний" следует употреблять в том случае, если речь идет о войне, или о том, что связано с ней.

Например:

  • воєнний закон;
  • воєнное преступление;
  • воєнний конфликт;
  • воєнний переворот;
  • воєнное сословие;
  • воєнная доктрина;
  • воєнная интервенция;
  • воєнная история;
  • воєнная катастрофа;
  • воєнная политика;
  • воєнное вмешательство;

Вместе с тем возможно параллельное употребление слов "воєнний" и "військовий" со следующими словами:

  • союз;
  • блок;
  • суд;
  • трибунал;
  • диктатура;
  • помощь;
  • история;
  • машина;
  • наука;
  • промышленность;
  • стратегия;
  • тактика;

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно уточнить время на украинском языке.

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#Украинский язык #Правила