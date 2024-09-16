Військовий или воєннй? Как правильно в украинском употреблять эти слова

Речь современного украинца не обходится без этих слов

В наши бурные дни слова "військовий" и "воєнний" являются неотъемлемой частью нашей речи, поэтому мы должны знать, как корректно употреблять их в быту. К тому же многие украинцы путаются в их использовании.

Из-за широкого распространения этих слов, многие из нас допускают ошибки в употреблении. Языковеды из проекта "Mova" рассказали, как правильно употреблять эти слова.

Слово "військовий" следует употреблять в том случае, если речь идет о войсках или военнослужащих.

Например:

військовий аэродром,

військовий атташе;

військовий бюджет;

військовий госпиталь;

військовий корабль;

військовий объект;

військовий оркестр;

військовий парад;

військова академия;

військова база;

військові мероприятия;

Слово "воєнний" следует употреблять в том случае, если речь идет о войне, или о том, что связано с ней.

Например:

воєнний закон;

воєнное преступление;

воєнний конфликт;

воєнний переворот;

воєнное сословие;

воєнная доктрина;

воєнная интервенция;

воєнная история;

воєнная катастрофа;

воєнная политика;

воєнное вмешательство;

Вместе с тем возможно параллельное употребление слов "воєнний" и "військовий" со следующими словами:

союз;

блок;

суд;

трибунал;

диктатура;

помощь;

история;

машина;

наука;

промышленность;

стратегия;

тактика;

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