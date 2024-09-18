Порывистый ветер и дождь: где ждать опасной погоды, прогноз до конца недели

Погода на выходных будет чудесной

Сентябрь радует украинцев теплой погодой, хотя постепенно температура воздуха все же снижается. В некоторых регионах также ожидается порывистый ветер и дожди с грозами.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в среду, 18 сентября, дожди, местами с грозами, пройдут на западе, юге, в некоторых восточных и юго-восточных областях Украины и в Винницкой области. Температура воздуха днем прогнозируется на уровне 19-25 градусов выше нуля. Кроме того, часть страны накроет порывистый ветер.

"18 сентября в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — предупредили синоптики.

В четверг, 19 сентября, дождь вероятен только на Одесчине, в остальных областях без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 17 градусов тепла, днем будет +19 +25 градусов.

В пятницу, 20 сентября, по всей стране без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +8 +13 градусов, днем воздух прогреется до 19-26 градусов выше нуля.

В субботу, 21 сентября, в Украине будет сухо и солнечно. Ночью ожидается +6 +14 градусов, днем градусники покажут 19-26 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 22 сентября, небольшой дождь может пройти в Крыму, на остальной части страны — без осадков. В ночные часы прогнозируется 6-14 градусов тепла, днем будет от +19 до +25 градусов.

Напомним, ранее директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань рассказал "Телеграфу", что в ближайшие недели в центральных регионах наступления метеорологической осени ожидать не стоит. Засуха и высокая пожароопасность также будут сохраняться в ближайшее время.