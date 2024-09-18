Гадюка, Ляля, Пиво и не только: топ самых редких фамилий в Украине, проверьте свою

Таких родовых имен может быть огромное количество по всей стране

Среди самых разнообразных украинских фамилий есть те, которые являются наиболее редкими. У них у всех менее 100 носителей по всей Украине.

Родовые имена, которых почти не осталось в стране, были собраны на портале "Рідні". Отметим, что на самом деле таких фамилий может быть огромное количество.

Некоторые из родовых имен из этого списка произошли от прозвищ. Самые интересные возникли во времена казачества. Кроме того, самые уникальные были созданы из двух слов.

Самые редкие фамилии в Украине

Сонечко — 4 носителя;

Пиво – 79 носителей;

Поцілуй – 17 носителей;

Палилюлька – 22 носителя;

Гадюка – 39 носителей;

Брехун – 73 носителя;

Вирвикаша – 75 носителей;

Добрийдень – 4 носителя;

Деньдобрий – 46 носителей;

Добрийвечір – 21 носитель;

Ляля – 51 носитель;

Недайборщ – 92 носителя;

Непийпиво — 79 носителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии рассказывают о мистическом прошлом наших предков. Они могли быть знахарями или гадалками. Всего по всей стране насчитывается 13 таких родовых имен.