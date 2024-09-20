Можна видихнути: нардеп розповів, що обмежено придатних до 25 років не призиватимуть

Про це більш детально читайте у матеріалі "Телеграф"

У пʼятницю, 20 вересня, стало відомо, що командування Сухопутних військ Збройних сил України ухвалило директиву. Вона забороняє мобілізацію обмежено придатних громадян віком до 25 років.

Про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Він написав, що це гарні новини.

"Усі обмежено придатні, кого прямо зараз намагаються мобілізувати і ви до 25 років, — гарні новини. Є директива, що забороняє призов до 25 років", — написав Гончаренко в телеграмі у п'ятницю, пославшись на пункт 1.1 директиви №116/2/1/21409 від 19 вересня.

За його словами, сам текст директиви публікувати не можна, оскільки він перебуває під грифом секретності. "Але дані є. Продовжуємо боротьбу за тих, кого вже мобілізували. Дотиснемо демобілізацію. Дуже складно", — додав Гончаренко.

Мобілізація до 25 років — що відомо

Варто зазначити, що в Україні на військову службу не мобілізують чоловіків віком до 25 років. Але є кілька винятків, за яких мобілізація все ж таки можлива.

Зокрема, це стосувалося обмежено придатних чоловіків — вони після проходження ВЛК набули статусу військовозобов'язаних, тому їх могли призвати на військову службу.

Таке питання в Україні почали вирішувати шляхом ухвалення нового закону.

3 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт, який забороняє мобілізацію обмежено придатних. "За" проголосували 295 нардепів.

У понеділок, 16 вересня, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Комітет з питань нацбезпеки та оборони Верховної Ради розглянув законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Документ підтримали для ухвалення у другому читанні.

Він пояснив, що таке рішення комітету є дуже важливим, оскільки воно відкриває для законопроєкту дорогу до голосування на найближчому засіданні Ради.

Також Гончаренко звернув увагу, що законопроєкт не лише забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років, а й дає можливість звільнитися зі служби обмежено придатним до 25 років, яких встигли мобілізувати.

"Ті обмежено придатні, кого встигли мобілізувати, отримують безумовне право на звільнення у разі їхнього бажання", — додав він.

Зверніть увагу, для того, щоб документ набув чинності, його має у другому читанні підтримати Рада та підписати президент Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна ходити зі старим зразком військового квитка.